Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту выпадения подростка из автобуса в Туле
Фото из архива Myslo.

Речь идет о статье об оказании небезопасных транспортных услуг.

Ранее Myslo сообщал, что в районе Веневского шоссе из автобуса Тула — Венев при открытии задней двери на ходу выпал 15-летний подросток. Пострадавшего госпитализировали.

По данному факту в Следственном комитете по Тульской области организована процессуальная проверка.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю тульского СК Владимиру Усову возбудить уголовное дело по факту происшествия и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

вчера, в 15:36 −3
