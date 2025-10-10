Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту выпадения подростка из автобуса в Туле

Ранее Myslo сообщал, что в районе Веневского шоссе из автобуса Тула — Венев при открытии задней двери на ходу выпал 15-летний подросток. Пострадавшего госпитализировали.
По данному факту в Следственном комитете по Тульской области организована процессуальная проверка.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю тульского СК Владимиру Усову возбудить уголовное дело по факту происшествия и доложить о предварительных и окончательных результатах его расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.