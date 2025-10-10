В Тульской области руководитель завода скрыл травму сотрудницы на производстве

Фото прокуратуры Тульской области.

В Тульской области прокуратура по жалобе бывшего сотрудника ООО «Тетрапринт» проверила факт о сокрытии несчастного случая на производстве с привлечением специалиста государственной инспекции труда.

Оказалось, что в октябре 2024 года укладчица-упаковщица организации была допущена к работе на перфоброшюраторе. Находясь в тетрадном производстве, она получила производственную травму, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Руководство предприятия скрыло факт инцидента, расследование страхового случая не проводилось.

Во время проверки выяснилось, что на предприятии:

нарушались нормы и сроки выдачи СИЗ,

обучение требованиям охраны труда и проверка знаний работников проводилась без отрыва от производства,

не составлялись и не велись личные карточки выдачи смывающих и обеззараживающих средств,

работники не были ознакомлены с оценкой идентификации опасностей и уровней профессиональных рисков по профессии.

Прокуратура района внесла генеральному директору организации представление.

Кроме этого, в отношении гендиректора возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.34 КоАП РФ (сокрытие страхователем наступления страхового случая), ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда), ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых обязательств без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда), ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (необеспечение работников средствами индивидуальной защиты).