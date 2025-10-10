  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Тульской области руководитель завода скрыл травму сотрудницы на производстве - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Тульской области руководитель завода скрыл травму сотрудницы на производстве
Фото прокуратуры Тульской области.

В Тульской области руководитель завода скрыл травму сотрудницы на производстве

Повреждения отнесли к легкой степени вреда здоровью.

В Тульской области прокуратура по жалобе бывшего сотрудника ООО «Тетрапринт» проверила факт о сокрытии несчастного случая на производстве с привлечением специалиста государственной инспекции труда.

Оказалось, что в октябре 2024 года укладчица-упаковщица организации была допущена к работе на перфоброшюраторе. Находясь в тетрадном производстве, она получила производственную травму, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Руководство предприятия скрыло факт инцидента, расследование страхового случая не проводилось.

Во время проверки выяснилось, что на предприятии:

  • нарушались нормы и сроки выдачи СИЗ,
  • обучение требованиям охраны труда и проверка знаний работников проводилась без отрыва от производства,
  • не составлялись и не велись личные карточки выдачи смывающих и обеззараживающих средств,
  • работники не были ознакомлены с оценкой идентификации опасностей и уровней профессиональных рисков по профессии.

Прокуратура района внесла генеральному директору организации представление.

Кроме этого, в отношении гендиректора возбудили дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.34 КоАП РФ (сокрытие страхователем наступления страхового случая), ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда), ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (допуск работника к исполнению им трудовых обязательств без прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда), ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (необеспечение работников средствами индивидуальной защиты).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 15:03 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
травма на производствепрокуратура Тульской области
Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 
Жизнь Тулы и области
Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 
вчера, в 09:00, 113 3227 -19
Скачки напряжения и бесхозные дороги: жители Ямн бьют тревогу
Жизнь Тулы и области
Скачки напряжения и бесхозные дороги: жители Ямн бьют тревогу
вчера, в 11:49, 83 2709 0
Тульский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за комментарий в соцсети
Дежурная часть
Тульский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за комментарий в соцсети
вчера, в 15:23, 46 1807 -9
В Госдуме предложили ограничить количество питомцев в квартире
Мир
В Госдуме предложили ограничить количество питомцев в квартире
вчера, в 11:03, 69 1477 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за комментарий в соцсети
Тульский пенсионер заплатит 10 тысяч рублей за комментарий в соцсети
Губернский каток в Туле откроется 4 декабря: на установку потратят 71 млн рублей 
Губернский каток в Туле откроется 4 декабря: на установку потратят 71 млн рублей 
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.