Футбольный судья из Тулы «развел» подругу на 1,6 млн рублей: суд огласил приговор

Мужчина выдумал историю про заболевшую мать, которой нужны деньги на лечение.

В Туле 34-летний футбольный арбитр Алексей Л. признан виновным в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.

По информации Myslo, летом 2024 года обвиняемый находился в тяжелом финансовом положении. За несколько месяцев до этого одна из микрокредитных компаний через суд выиграла иск о взыскании с него задолженности в размере 825 тысяч рублей. Видимо, находясь в поиске денег, Алексей придумал историю о внезапно заболевшей матери.

Подруга Алексея, проникшись сочувствием, давала мужчине финансовые средства на лечение его мамы. А чуть позже узнала, что «заболевшая» абсолютно здорова. Ущерб от действий Алексея Л. составил 1 миллион 600 тысяч рублей.

Приговором суда мужчина признан виновным: он получил условный срок. Кроме этого, Алексей добровольно вернул потерпевшей около 400 000 рублей.