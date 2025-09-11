Хоккейный АКМ проведет в Туле первые домашние матчи в новом сезоне

Фото Алексея Пирязева.

12 сентября в 19.00 хоккеисты тульского АКМ проведут первый домашний поединок в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона 2025/26. Первый соперник — команда «Южный Урал» из Орска. Игра пройдет в Ледовом дворце.

Как сообщает пресс-служба тульской команды, старт сезона для АКМ получился успешным. На выезде были переиграны московская «Звезда», а также действующие финалист Кубка России воскресенский «Химик» и чемпион ВХЛ «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Подопечные Ирека Галявиева набрали шесть очков из шести возможных и находятся в турнирной таблице среди лидеров.

Матчи между АКМ и «Южным Уралом» всегда наполнены интригой и не бывают проходными для соперников.

Об этом свидетельствует официальная статистика: из восьми очных поединков команды одержали по четыре победы, также равная и статистика заброшенных и пропущенных шайб — 20:20.

Перед стартом матча 12 сентября состоится торжественная церемония открытия и символическое вбрасывание с участием губернатора Тульской области Дмитрия Миляева.

Также зрителей ждет много активностей: аквагрим, рисование плакатов, выступление артистов, конкурсы и розыгрыш призов и подарков от «Академии Михайлова».

Домашняя серия продолжится 14 сентября. АКМ сыграет против «Магнитки». 16 сентября в Тулу приедет «Челмет», а 18 сентября первая домашняя серии завершится поединком против «Горняка-УГМК».

0+