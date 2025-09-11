  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Хоккейный АКМ проведет в Туле первые домашние матчи в новом сезоне - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Хоккейный АКМ проведет в Туле первые домашние матчи в новом сезоне
Фото Алексея Пирязева.

Хоккейный АКМ проведет в Туле первые домашние матчи в новом сезоне

Болельщиков приглашают поддержать команду!

12 сентября в 19.00 хоккеисты тульского АКМ проведут первый домашний поединок в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона 2025/26. Первый соперник — команда «Южный Урал» из Орска. Игра пройдет в Ледовом дворце. 

Как сообщает пресс-служба тульской команды, старт сезона для АКМ получился успешным. На выезде были переиграны московская «Звезда», а также действующие финалист Кубка России воскресенский «Химик» и чемпион ВХЛ «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода. Подопечные Ирека Галявиева набрали шесть очков из шести возможных и находятся в турнирной таблице среди лидеров.

Матчи между АКМ и «Южным Уралом» всегда наполнены интригой и не бывают проходными для соперников.

Об этом свидетельствует официальная статистика: из восьми очных поединков команды одержали по четыре победы, также равная и статистика заброшенных и пропущенных шайб — 20:20. 

Перед стартом матча 12 сентября состоится торжественная церемония открытия и символическое вбрасывание с участием губернатора Тульской области Дмитрия Миляева. 

Также зрителей ждет много активностей: аквагрим, рисование плакатов, выступление артистов, конкурсы и розыгрыш призов и подарков от «Академии Михайлова». 

Домашняя серия продолжится 14 сентября. АКМ сыграет против «Магнитки». 16 сентября в Тулу приедет «Челмет», а 18 сентября первая домашняя серии завершится поединком против «Горняка-УГМК».

photo_2025-09-10_13-50-20.jpg

0+

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 13:35 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АКМхоккей

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Владимир Ломакин стал зам. начальника УМВД по Тульской области по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Владимир Ломакин стал зам. начальника УМВД по Тульской области по вопросам гражданства и регистрации иностранцев
Футбольный судья из Тулы «развел» подругу на 1,6 млн рублей: суд огласил приговор
Футбольный судья из Тулы «развел» подругу на 1,6 млн рублей: суд огласил приговор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.