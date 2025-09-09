  1. Моя Слобода
Тульский школьник исчез 28 лет назад: друзья парня все это время скрывали его смерть 

Обстоятельства гибели 15-летнего Леши Макеева установили следователи СК.

15-летний Алексей Макеев пропал 28 июля 1997 года. По предварительным данным, парень собирался съездить на Упу, чтобы искупаться, однако в условленное время и место не прибыл.

— Имеются основания полагать, что он мог стать жертвой преступления, — говорилось в ориентировке СК, опубликованной на сайте ведомства. 

Местонахождение и обстоятельства исчезновения парня оставались неустановленными до этого августа. Благодаря кропотливой работе следователей тайна исчезновения подростка оказалась раскрыта.

По нашей информации, 28 июля 1997 года Алексей все-таки добрался до Упы вместе с двумя друзьями. В какой-то момент у парня свело ноги, и он начал тонуть. Его друзья испугались плыть к нему на помощь и просто наблюдали, как их товарищ тонет, а потом и вовсе сбежали с места происшествия. Позже, после того как Лешу начали искать, они упорно твердили, что в тот день не видели его и понятия не имеют, куда он мог деться.

И только 28 лет спустя, во время очередного визита к следователям, один из друзей Алексея, запутавшись в показаниях, выложил всю правду. Его слова подтвердили на полиграфе, после чего обстоятельства того дня «припомнил» и второй товарищ Алексея.

В настоящий момент следователи продолжают устанавливать все детали и обстоятельства этой трагедии. 

сегодня, в 15:03 +6
Туларабота следователейАлексей Макеевбросили тонутьподросткипропал без вести

