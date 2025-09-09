Роспотребнадзор: в Тульской области начался сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями

За прошедшую неделю в Тульской области зарегистрировано 3169 случаев ОРВИ, эпидемические пороги не превышены.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает тулякам, что основной метод профилактики гриппа – вакцинация, для которой сейчас самое оптимальное время.
Напомним, что взрослые могут сделать прививку в поликлинике по месту жительства. По выходным – в мобильном пункте возле ТЦ «Макси» в Туле и в ТЦ «Первый» в Новомосковске. Вакцинация взрослых проводится отечественными вакцинами «Флю-М» и «Совигрипп», детей – «Ультрикс Квадри».
В условиях сезонной активизации вирусов респираторных инфекций Роспотребнадзор рекомендует:
- при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) у себя или своих детей воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, оставайтесь дома и вызовите врача на дом;
- избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк и др.);
- сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
- используйте средства защиты органов дыхания при нахождении в общественных местах и при общении с больными людьми;
- соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
- соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений;
- чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры.