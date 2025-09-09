Роспотребнадзор: в Тульской области начался сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями

Фото Алексея Пирязева.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в регионе благополучная.

За прошедшую неделю в Тульской области зарегистрировано 3169 случаев ОРВИ, эпидемические пороги не превышены.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает тулякам, что основной метод профилактики гриппа – вакцинация, для которой сейчас самое оптимальное время.

Напомним, что взрослые могут сделать прививку в поликлинике по месту жительства. По выходным – в мобильном пункте возле ТЦ «Макси» в Туле и в ТЦ «Первый» в Новомосковске. Вакцинация взрослых проводится отечественными вакцинами «Флю-М» и «Совигрипп», детей – «Ультрикс Квадри».

В условиях сезонной активизации вирусов респираторных инфекций Роспотребнадзор рекомендует: