За пять дней рейда тульские гаишники оштрафовали более 200 водителей автобусов

Фото УГИБДД по Тульской области.

С 25 по 30 августа сотрудники Госавтоинспекции провели в Тульской области профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе рейда гаишники проверили более 1000 транспортных средств, из них 117 осуществляли перевозку детей.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, к административной ответственности привлечено 224 водителя автобусов, из которых:

по ст. 12.5 ч.1 (управление т/с с технеисправностями) — 68 водителей;

по ст. 12.5. ч.1.1 (отсутствие диагностических карт) — 10 водителей;

по ст. 12.7 ч.1 (управление автобусом, не имея соответствующей категории) — 1;

по ст. 12.23 (нарушение правил перевозки пассажиров) — 6 водителей;

по ст. 11.23 (отсутствие тахографа, нарушение режима труда и отдыха водителей) — 23 водителя;

иные нарушения — 101 водитель.

Госавтоинспекция напомнила участникам дорожного движения, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку людей, о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, недопущении автобусов к эксплуатации с наличием технических неисправностей.