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Два туляка украли из «Лемана Про» товары на 1,5 миллиона рублей
Фото Алексея Пирязева.

Два туляка украли из «Лемана Про» товары на 1,5 миллиона рублей

Мужчины создавали фиктивные интернет-заказы.

Жителей Алексина и Ефремова осудили в Туле за тайное хищение имущества группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

Подельники работали в организации, оказывающей услуги по сборке и транспортировке товаров магазина «Лемана Про» на Осиновой Горе.  Действовали воры по следующей схеме: создавали фиктивные интернет-заказы и собирали со стеллажей товары якобы с целью их последующей доставки по заявленным адресам. Они вывозили добычу за пределы магазина, а после продавали.

Таким образом на протяжении почти двух месяцев (с 3 февраля по 24 марта 2025 года) злоумышленники нанесли ущерб магазине в 1,5 миллиона рублей.

Оба осужденных признали вину. Суд оштрафовал мужчин на 350 тысяч рублей каждого.

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сегодня, в 12:00 0
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