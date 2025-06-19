«Парламентская среда» – новый проект Молодежного парламента при облдуме

Проект Молодежного парламента стартовал при поддержке депутатов облдумы. «Парламентская среда» – площадка для общения, обмена мнениями и дискуссий на темы, которые волнуют юных жителей области. Есть у проекта и просветительская задача – это возможность для молодых людей, которые интересуются политикой, вовлечены в общественную деятельность, больше узнать о разных аспектах парламентской работы, потренировать навыки публичных выступлений и ведения дебатов.

В первом заседании клуба, которое прошло в штабе общественной поддержки, приняли участие члены Молодежного парламента, их друзья и коллеги, а также зампред областной Думы Олег Иванов, председатель комитета по социальной политике облдумы Ольга Слюсарева и председатель думской комиссии по регламенту и депутатской этике Анатолий Симонов. У каждого из депутатов была своя миссия: Олег Владимирович возглавил жюри, а Ольга Анатольевна и Анатолий Михайлович – команды, участвовавшие в дебатах.

Первую часть мероприятия можно условно назвать «знакомством»: молодежь задавала вопросы старшим коллегам. Диалог получился откровенным и очень искренним. Депутаты рассказали о работе в Думе и взаимодействии с избирателями, о своих увлечениях, досуге, любимых книгах.

Вторая часть – собственно дискуссионный клуб. Тему «Влияние интернета на образ жизни молодежи: позитив или негатив?» определили заранее онлайн голосованием. Двум командам предстояло выступить с противоположных позиций, отстаивая положительную либо отрицательную роль глобальной сети. Причем сторону дискуссии определяли не сами участники, а жребий. Так сложилось, что команда «за» получилась чисто женской: в нее вошли Ольга Слюсарева и члены Молпарламента Кристина Адамова и Евгения Синькова, а команда «против» – чисто мужской, в составе Анатолия Симонова, Дмитрия Зубцова и Владислава Гаврилова.

Десять минут на подготовку, и команды начали выступления. Каждой из них было отведено по пять минут на то, чтобы все три участника высказали весомые аргументы в защиту своей точки зрения.

Формирование клипового мышления, использование недостоверной информации, наличие трэш-контента, анонимность, создающая риск безопасности, в том числе для несовершеннолетних, сокращение времени на живое общение и, как следствие, разобщенность людей. Эти и другие минусы чрезмерного погружения в цифровое пространство перечислили в ходе дискуссии. Но и плюсы очевидны: изобилие онлайн-сервисов в самых разных сферах, например, госуслуги, образование, медицина, торговля. А еще интернет – это возможность развития бизнеса и удаленной работы, творческой самореализации и поиска единомышленников для воплощения социально значимых проектов. Не раз вспомнили времена пандемии, когда онлайн-общение было так важно для взаимной поддержки.

Обе стороны дискуссии были весьма убедительны. В следующем раунде им нужно было выступить с опровержением доводов, которые привели соперники. На этот раз пришлось уложиться в три минуты. Третий раунд – вопросы команд друг другу, а затем финальный этап – вопросы командам от членов жюри и из зала.

Итоги вначале подвели зрители. Они голосовали старинным способом – с помощью черных и белых камушков. Со значительным перевесом в лидерах оказалась команда Ольги Слюсаревой.

Затем свое слово сказали члены жюри. Они оценивали выступления команд по целому ряду критериев: аргументированность и доказательность позиции, структурированность выступлений, умение вести диалог и отвечать на вопросы, актуальность и глубина раскрытия темы, культура речи и грамотность.

Окончательный результат – победу одержала команда Анатолия Симонова. Обращаясь к участникам, Анатолий Михайлович подвел итог дискуссии, перефразировав известное выражение: интернет должен быть другом человека.

– Сегодня по правилам игры кто-то был за, кто-то против, но самое главное – не было равнодушных. Ребята были активны, порой, агрессивны. Мне кажется, игра удалась. Важно, что молодые люди лучше поняли, что такое интернет, сделали выводы на будущее. Думаю, это будет полезно для них, – сказал Анатолий Симонов.

Председатель Молодежного парламента Александр Платонов, который на сей раз был в составе жюри, отметил, что на следующей встрече обязательно войдет в состав одной из команд, ведь это очень увлекательно.

– Мне очень понравилось. Крутая площадка. Я получила диплом в номинации «Острота мнения». Конечно, чуть-чуть волновалась, все-таки публичное выступление – это ответственно. Здорово было пообщаться с ребятами, получить опыт от старших коллег – депутатов областной Думы. Думаю, всем членам Молодежного парламента нужно поучаствовать в таких дискуссиях. И вообще, это было бы полезно всем, потому что очень прокачивает как личность, – поделилась впечатлениями член Молпарламента Кристина Адамова.

– Как для члена Молодежного парламента для меня важно иметь навыки публичных выступлений. Кроме того, сейчас я заканчиваю университет и в дальнейшем планирую заниматься научной деятельностью. Мне необходимо уметь аргументированно отстаивать точку зрения, выстраивать в речи логические цепочки, которые убеждают людей, неважно, оппонентов или тех, кто разделяет мое мнение. Такой формат мероприятия очень полезен для развития этих навыков, – отметил член Молодежного парламента Дмитрий Зубцов.

Зампред областной Думы Олег Иванов также считает, что подобные дискуссионные форматы не только увлекательны, но и важны для молодежи.

– В жизни истина всегда где-то посередине, даже если разные люди придерживаются противоположных мнений: за и против. Когда ребята начинают представлять свои аргументы, они глубже задумываются над темой, вникают в ситуацию, более четко формируют свою позицию, – сказал Олег Владимирович.

– Замечательное мероприятие. Хорошая, доброжелательная обстановка. Я всегда повторяю: взаимодействовать с молодежью – это очень интересно, – отметила Ольга Слюсарева. – Наша молодежь лучшая! Заряжаешься позитивом даже после самых трудных будней. Такие встречи нужны не только членам Молодежного парламента, но и студентам, общественным активистам и, конечно, нам, депутатам, ведь это возможность больше узнать о том, что волнует современную молодежь.