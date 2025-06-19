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Тульские таможенники нашли в грузе из Италии 75 кг наркотиков
Фото ФТС

Тульские таможенники нашли в грузе из Италии 75 кг наркотиков

По документам порошок проходил как сырье для пищевой продукции.

Сегодня, 19 июня, федеральная таможенная служба сообщила, что сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой совместно с Центральной оперативной и Тульской таможнями пресекли контрабанду 75 килограмм наркотиков из Италии.

Белый порошок перевозили в ведрах, по документам он проходил как сырье для пищевой и косметической продукции. Однако экспертиза установила, что из Европы везли тетрагидроканнабинол (ТГК — психоактивное вещество).

Возбуждено уголовное дело за контрабанду наркотических средств (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). Перевозчикам грозит лишение свободы на срок до семи лет и штраф до миллиона рублей.

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Автор:
сегодня, в 12:04 0
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