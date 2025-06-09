Смертельная авария с Camaro: первое заседание по делу Дубовенко прошло в закрытом режиме

Родственники потерпевших настаивают на том, чтобы судебный процесс был открыт для СМИ.

Сегодня, 9 июня, в Центральном районном суде состоялось предварительное слушание по делу 38-летнего политика Дмитрия Дубовенко. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Ему грозит до 7 лет колонии.

Напомним, 3 мая в 20.00 возле остановки общественного транспорта «Педуниверситет» 38-летний водитель Chevrolet Camaro выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes под управлением 27-летнего водителя.

В результате аварии погибли два человека: 73-летний водитель Toyota Camry и его 68-летняя пассажирка.

Установлено, что Дубовенко превысил скорость до 120 км/ч.

На предварительное заседание обвиняемый, выписавшийся из больницы еще в середине мая, прибыл на костылях. Мужчина заявил журналистам, что раскаивается в произошедшем и просит у всех прощения. Дубовенко настаивает на том, чтобы процесс рассматривался в закрытом режиме, но против этого решительно выступают родственники погибших в аварии.

Представитель Дубовенко добавил, что его клиент является инвалидом третьей группы, что он признает вину и готов возместить моральный и материальный ущерб потерпевшим. Следующее заседание по этому делу состоится 16 июня.