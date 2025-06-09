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Пекарню «Сладости и Радости» в Новомосковске закрыли за антисанитарию

Пекарню «Сладости и Радости» в Новомосковске закрыли за антисанитарию

Совсем невеселые условия работы.

Тульские приставы опечатали пекарню на Парковой, 6 в Новомосковске на 20 суток за нарушения санитарных норм.

Проверка показала, что работников магазина не проверяли на наличие заболеваний, в том числе кожных. Кроме того, в заведении отсутствовали раковины для мытья рук персонала, дезинфицирующие средства для уборки помещений, внутренняя отделка выполнена из материалов, не позволяющих проводить ежедневную влажную уборку. Бонусом ко всему — облупившаяся штукатурка и никаких плинтусов.

Суд решил приостановить деятельность пекарни на 20 суток. Приставы опечатали помещение.

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Автор:
сегодня, в 15:45 0
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