Пекарню «Сладости и Радости» в Новомосковске закрыли за антисанитарию

Тульские приставы опечатали пекарню на Парковой, 6 в Новомосковске на 20 суток за нарушения санитарных норм.

Проверка показала, что работников магазина не проверяли на наличие заболеваний, в том числе кожных. Кроме того, в заведении отсутствовали раковины для мытья рук персонала, дезинфицирующие средства для уборки помещений, внутренняя отделка выполнена из материалов, не позволяющих проводить ежедневную влажную уборку. Бонусом ко всему — облупившаяся штукатурка и никаких плинтусов.

Суд решил приостановить деятельность пекарни на 20 суток. Приставы опечатали помещение.