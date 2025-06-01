В Узловой подростки на самокате сбили двух человек: председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело

Кадр из видео.

На днях в Узловой на перекрестке улиц Беклемищева и Гагарина двое подростков, передвигаясь на электросамокате, сбили мужчину и женщину возле пешеходного перехода. Водитель СИМ с места происшествия скрылся.

В СУ СК России по Тульской области по данному факту организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее подобное происшествие случилось на ул. Кауля в Туле. Самокатчик сбил бабушку. Виновник наезда был заблокирован и оштрафован шеринговым сервисом на 100 тысяч рублей.