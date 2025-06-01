  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Узловой подростки на самокате сбили двух человек: председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Узловой подростки на самокате сбили двух человек: председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело
Кадр из видео.

В Узловой подростки на самокате сбили двух человек: председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело

Видео инцидента появилось в соцсетях.

На днях в Узловой на перекрестке улиц Беклемищева и Гагарина двое подростков, передвигаясь на электросамокате, сбили мужчину и женщину возле пешеходного перехода. Водитель СИМ с места происшествия скрылся.

В СУ СК России по Тульской области по данному факту организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее подобное происшествие случилось на ул. Кауля в Туле. Самокатчик сбил бабушку. Виновник наезда был заблокирован и оштрафован шеринговым сервисом на 100 тысяч рублей. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:15 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьУзловая
Прочее
подростки сбили пешеходов
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Обнимите меня борщом: что обсуждали рестораны на «Бизнес-кэмпе» в Бунырево
Обнимите меня борщом: что обсуждали рестораны на «Бизнес-кэмпе» в Бунырево
В Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности
В Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.