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Самокатчика, сбившего бабушку на Кауля, допросили следователи
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Самокатчика, сбившего бабушку на Кауля, допросили следователи

По поручению главного следователя региона Владимира Усова, по факту происшествия проводится доследственная проверка.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области устанавливают все обстоятельства травмирования тулячки в результате наезда электросамоката на ул. Кауля. Напомним, инцидент произошёл 20 мая. 

Сотрудники полиции установили личность самокатчика и доставили его в следственный отдел по Центральному району Тулы. С ним проводятся процессуальные действия.

Пострадавшая проходит судебно-медицинскую экспертизу, которая установит степень тяжести вреда, причинённого её здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что виновник наезда был заблокирован и оштрафован шеринговым сервисом на 100 тысяч рублей.

Следователи напоминают: использование средствами индивидуальной мобильности в состоянии опьянения запрещено! Недопустимо также ездить, не держась за руль, разговаривая по телефону без гарнитуры, ездить более чем одному человеку на одном самокате.

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Место
Тула

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