Самокатчика, сбившего бабушку на Кауля, допросили следователи

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Сотрудники СУ СК России по Тульской области устанавливают все обстоятельства травмирования тулячки в результате наезда электросамоката на ул. Кауля. Напомним, инцидент произошёл 20 мая.

Сотрудники полиции установили личность самокатчика и доставили его в следственный отдел по Центральному району Тулы. С ним проводятся процессуальные действия.

Пострадавшая проходит судебно-медицинскую экспертизу, которая установит степень тяжести вреда, причинённого её здоровью. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что виновник наезда был заблокирован и оштрафован шеринговым сервисом на 100 тысяч рублей.

Следователи напоминают: использование средствами индивидуальной мобильности в состоянии опьянения запрещено! Недопустимо также ездить, не держась за руль, разговаривая по телефону без гарнитуры, ездить более чем одному человеку на одном самокате.