Самокатчик сбил бабушку на ул. Кауля: его заблокировали и оштрафовали на 100 тысяч

Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

Водитель шерингового самоката, который накануне сбил пожилую тулячку на ул. Кауля, больше не сможет пользоваться сервисом краткосрочной аренды.

В официальном сообщении от представителей сервиса говорится, что компания «возмущена поведением людей, которые мало того что арендовали самокат в состоянии опьянения, так ещё и совершили наезд на женщину, оскорбили ее и не оказали первую помощь»:

«Такое поведение нельзя поощрять вне зависимости от транспорта и ситуации. По правилам нашего сервиса за поездки в состоянии алкогольного опьянения полагается максимальный штраф в 100 000 рублей.

Мы установили личность пользователя, с аккаунта которого были взяты самокаты и выписали штраф на такую сумму, дополнительно аккаунт был заблокирован. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и уже передали все имеющиеся у нас данные о пользователе. Готовы и дальше содействовать в проведении расследования этого вопиющего случая».