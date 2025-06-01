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В Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности
Фото Артёма Жильцова.

В Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности

В регионе объявлено метеопредупреждение.

2 июня в большинстве районов Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности (4-й класс).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 112. 

 

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