В Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности

2 июня в большинстве районов Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности (4-й класс).
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 112.
В регионе объявлено метеопредупреждение.
2 июня в большинстве районов Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности (4-й класс).
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 112.
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