Обнимите меня борщом: что обсуждали рестораны на «Бизнес-кэмпе» в Бунырево

В парк-отеле «Шахтер» в Бунырево с 30 мая по 1 июня проходит «Бизнес-кэмп». Его участниками стали представители ресторанного и социального бизнеса.

Суббота, 31 мая была посвящена миру гастрономии. Рестораторы обсуждали с экспертами тему поиска новых поставщиков и рынков сбыта, разбирали бизнес-кейсы и говорили о том, как работать в персоналом.

Анна Вешкина, президент Ассоциации рестораторов и отельеров Тульской области:

— Наши тульские рестораторы всегда очень активны и бурно обсуждают самые разные темы. Сегодня мы делились, в первую очередь, лайфхаками взаимодействия с персоналом, особенно тем, что касается взаимодействия с молодым поколением.

Я рассказала о своих ноу-хау: обучении по принципу Reels. Если раньше я проводила для персонала мастер-классы по полтора часа, то сейчас поняла, что эффективнее давать быструю информацию, которую ты можешь рассказать за 15 секунд или минуту. И таких подходов за день можно делать 5−6. Поверьте, это работает.

После обсуждений участники «Бизнес-кэмпа» поучаствовали в гастрошоу. Они готовили сэндвичи под руководством тульских шеф-поваров. Гастрошоу сопровождал мастер-класс от Сергея Сущенко — бренд-шефа ресторанов VASILCHUKI:

— Мне очень приятно поделиться опытом с тульскими поварами. Наша сфера каждый год меняется, и опыт, который мы все получаем, уникален. Делиться им очень важно.

Если говорить о трендах, то сейчас популярность набирают маленькие кафе и бистро. Большие рестораны сложно развивать из-за высокой аренды и огромных закупок. В небольших заведениях можно успешно работать и дарить людям возможность получать удовольствие.

Еще в топе — локальные продукты и блюда. Потому что когда мы приезжаем в какой-то город, мы хотим почувствовать именно местный колорит. В Сибири вы не захотите пробовать авокадо, а вот местный сыр очень даже.

В Туле с ресторанным бизнесом все неплохо. Я был в городе три года назад, меня приглашали ребята, мы ездили по ресторанам. Уровень хороший. В регионах вообще сейчас все чаще встречаются концепции, которые даже интереснее проектов Москвы и Питера.

Финальной точкой обучающего дня стал бизнес-толк от именитого шефа Дмитрия Левицкого:

— Сегодня у меня интересная тема — «Экономика впечатлений». Я буду рассказывать о том, что рестораны — это давно уже не только и, может быть, даже не столько про еду, сколько про эмоции, про счастье, про заботу, про доброту, про радость и т. д. Это тема очень актуальна.

Ресторанная сфера Тульской области достаточно интересна, она быстро развивается. Очень важно, что появляются молодые ребята, которые ищут локальные продукты, какие-то местные вкусы, пытаются внедрить их в современные форматы ресторанной индустрии. Мне кажется, что перспективы у тульской ресторанной сферы хорошие. Потому что, с одной стороны, сказывается влияние Москвы, а с другой стороны, есть богатая местная почва. Из этого складывается интересный симбиоз.