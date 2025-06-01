  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Обнимите меня борщом: что обсуждали рестораны на «Бизнес-кэмпе» в Бунырево - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Обнимите меня борщом: что обсуждали рестораны на «Бизнес-кэмпе» в Бунырево

Обнимите меня борщом: что обсуждали рестораны на «Бизнес-кэмпе» в Бунырево

В парк-отеле «Шахтер» проходит масштабный форум в рамках Тульской недели предпринимательства.

В парк-отеле «Шахтер» в Бунырево с 30 мая по 1 июня проходит «Бизнес-кэмп». Его участниками стали представители ресторанного и социального бизнеса. 

_ZYB6096.JPG

Суббота, 31 мая была посвящена миру гастрономии. Рестораторы обсуждали с экспертами тему поиска новых поставщиков и рынков сбыта, разбирали бизнес-кейсы и говорили о том, как работать в персоналом.

_ZYB6044.JPG

Анна Вешкина, президент Ассоциации рестораторов и отельеров Тульской области: 

— Наши тульские рестораторы всегда очень активны и бурно обсуждают самые разные темы. Сегодня мы делились, в первую очередь, лайфхаками взаимодействия с персоналом, особенно тем, что касается взаимодействия с молодым поколением.

Я рассказала о своих ноу-хау: обучении по принципу Reels. Если раньше я проводила для персонала мастер-классы по полтора часа, то сейчас поняла, что эффективнее давать быструю информацию, которую ты можешь рассказать за 15 секунд или минуту. И таких подходов за день можно делать 5−6. Поверьте, это работает.

_ZYB6146.JPG

После обсуждений участники «Бизнес-кэмпа» поучаствовали в гастрошоу. Они готовили сэндвичи под руководством тульских шеф-поваров. Гастрошоу сопровождал мастер-класс от Сергея Сущенко — бренд-шефа ресторанов VASILCHUKI:

_ZYB6036.JPG

— Мне очень приятно поделиться опытом с тульскими поварами. Наша сфера каждый год меняется, и опыт, который мы все получаем, уникален. Делиться им очень важно.

Если говорить о трендах, то сейчас популярность набирают маленькие кафе и бистро. Большие рестораны сложно развивать из-за высокой аренды и огромных закупок. В небольших заведениях можно успешно работать и дарить людям возможность получать удовольствие. 

Еще в топе — локальные продукты и блюда. Потому что когда мы приезжаем в какой-то город, мы хотим почувствовать именно местный колорит. В Сибири вы не захотите пробовать авокадо, а вот местный сыр очень даже.

В Туле с ресторанным бизнесом все неплохо. Я был в городе три года назад, меня приглашали ребята, мы ездили по ресторанам. Уровень хороший. В регионах вообще сейчас все чаще встречаются концепции, которые даже интереснее проектов Москвы и Питера.

_DZY0776.JPG

Финальной точкой обучающего дня стал бизнес-толк от именитого шефа Дмитрия Левицкого:

— Сегодня у меня интересная тема — «Экономика впечатлений». Я буду рассказывать о том, что рестораны — это давно уже не только и, может быть, даже не столько про еду, сколько про эмоции, про счастье, про заботу, про доброту, про радость и т. д. Это тема очень актуальна. 

Ресторанная сфера Тульской области достаточно интересна, она быстро развивается. Очень важно, что появляются молодые ребята, которые ищут локальные продукты, какие-то местные вкусы, пытаются внедрить их в современные форматы ресторанной индустрии. Мне кажется, что перспективы у тульской ресторанной сферы хорошие. Потому что, с одной стороны, сказывается влияние Москвы, а с другой стороны, есть богатая местная почва. Из этого складывается интересный симбиоз.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 14:39 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Новым начальником СИЗО в Новомосковске стал Антон Суриков
Новым начальником СИЗО в Новомосковске стал Антон Суриков
В Узловой подростки на самокате сбили двух человек: председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело
В Узловой подростки на самокате сбили двух человек: председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.