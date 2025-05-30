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В Заречье девушка «повесила» кредиты на умершую мать
Фото из архива Myslo

В Заречье девушка «повесила» кредиты на умершую мать

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

В дежурную часть ОП «Зареченский» УМВД России по Туле обратился представитель одного из банков. Мужчина сообщил о мошенничестве при оформлении кредитов на имя ранее скончавшейся гражданки.

Полицейские выяснили, что 22-летняя местная жительница воспользовалась телефоном недавно умершей матери – зашла в банковское приложение и оформила несколько кредитов на 82000 рублей. Деньги она потратила на личные нужды.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, то от девушки получены признательные показания, проводится процессуальная проверка.

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Фотограф:
вчера, в 21:53 +1
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ТулаЗаречье

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