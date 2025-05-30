Юные спортсмены из клуба «Чемпион» получили новую игровую площадку

В зареченском детско-юношеском спортивном клубе «Чемпион» состоялось торжественное открытие новой игровой площадки для футбола и летних тренировок на улице.

В мероприятии приняли участие более 80 учеников и их родителей, а также тренерский состав. Тренеры провели инструктаж по технике безопасности и ознакомили ребят с правилами поведения на площадке, установленной в рамках реализации проекта «Чемпионом можешь ты не быть, но здоровым быть обязан – 5» при поддержке Фонда президентских грантов.

Не обошлось и без сюрпризов – депутат Тульской облдумы Дмитрий Андросов презентовал юным спортсменам футбольные и волейбольные мячи, наборы для настольного тенниса и сборные футбольные ворота для летнего спортивного лагеря.

– Спортивный клуб «Чемпион» на протяжении шести лет успешно реализует большой проект, который поддерживает Фонд президентских грантов, – рассказал один из основателей клуба тренер Виталий Корякин. – Благодаря этому нам удалось из старого полузаброшенного помещения сделать настоящий спорткомплекс, где ребята могут с пользой и удовольствием проводить свободное время, играть в футбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, заниматься воркаутом.