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В Туле детям-сиротам вручили ключи от квартир
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Туле детям-сиротам вручили ключи от квартир

В этом году отдельное жильё получили уже 295 сирот.

Замминистра строительства Тульской области Павел Мусиенко и замминистра труда и социальной защиты Алена Костина вручили детям-сиротам ключи от квартир в пос. Барсуки. 

— Улучшение жилищных условий детей-сирот — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Дмитрия Миляева. Для ребят мы приобретаем квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке, в благоустроенных микрорайонах с развитой социальной инфраструктурой,  отметил Павел Мусиенко.

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В Барсуках уже сданы 2 домана 172 квартиры, до конца года планируется к сдаче еще 172 квартиры. Квартиры сделаны «под ключ»: в них проведена чистовая отделка, установлены газовые плиты и котлы, сантехника. На прилегающей территории есть подъездные дороги, парковки, пешеходные дорожки, детская и спортивная площадки.

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Всего в этом году в Тульской области 295 жителей из числа детей-сирот получили квартиры, 49 жилищные сертификаты. Большая часть квартир приобретена при участии в долевом строительстве новых домов в Туле.

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— Для ребят, выросших в детских домах, собственное жилье особенно важно: это возможность почувствовать себя защищенными, обрести чувство стабильности и создать домашний очаг, наполненный теплом и комфортом. Пусть каждый новый владелец квартиры сумеет превратить её в пространство любви и заботы, которое станет надежной опорой на всю жизнь, сказала Алена Костина.

Нуждающихся в жилье сопровождают специалисты минтруда: на всех этапах организована помощь в юридических и имущественных вопросах. Подробную консультацию можно получить на горячей линии 129.

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