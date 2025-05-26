Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер

Фото Дмитрия Дзюбина.

Ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня 26 мая местами на территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 12-17 м/с.

ГУ МЧС по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности при порывистом ветре:

машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните в Единую службу спасения по телефонам: 01, 101 и 112.