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Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер
Фото Дмитрия Дзюбина.

Метеопредупреждение: в Тульской области усилится ветер

Ожидаются порывы до 17 метров в секунду.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня 26 мая местами на территории региона ожидается усиление юго-восточного ветра порывами 12-17 м/с.

ГУ МЧС по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности при порывистом ветре:

  • машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. При возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий звоните в Единую службу спасения по телефонам: 01, 101 и 112.

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