В Куркинском районе ввели карантин по бешенству животных

Фото из архива Myslo.

Ограничения снимут через 60 дней после гибели последнего инфицированного животного.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал постановление о введение карантина по бешенству в деревне Пашково, дом 15 в Куркинском районе, а также в радиусе 1 км от границ эпизоотического очага, включая деревню Донские Озерки.

В зоне эпидемиологического очага запрещены следующие действия:

Лечение больных животных, чувствительных к инфекции.

Посещение местности посторонними людьми, исключая персонал, осуществляющий уход за животными, сотрудников ветслужб и медицинских работников, участвующих в ликвидации очага, а также местных жителей.

Перемещение домашних животных внутри зоны заражения.

Перегон скота и перемещение животных между хозяйствами.

Вывоз туш погибших животных, не прошедших вакцинацию от бешенства минимум за 179 дней до предполагаемого срока перевозки.

Дополнительно введены ограничения для проведения массовых мероприятий, связанных с выставкой и продажей животных, а также отлов диких животных.

Все указанные меры будут действовать до полного устранения признаков болезни и прохождения комплекса необходимых дезинфицирующих процедур. Ограничительный режим снимается спустя 60 суток после подтверждения смерти последнего заражённого животного и завершения вакцинации всего поголовья восприимчивых животных.