В Куркинском районе ввели карантин по бешенству животных

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал постановление о введение карантина по бешенству в деревне Пашково, дом 15 в Куркинском районе, а также в радиусе 1 км от границ эпизоотического очага, включая деревню Донские Озерки.
В зоне эпидемиологического очага запрещены следующие действия:
- Лечение больных животных, чувствительных к инфекции.
- Посещение местности посторонними людьми, исключая персонал, осуществляющий уход за животными, сотрудников ветслужб и медицинских работников, участвующих в ликвидации очага, а также местных жителей.
- Перемещение домашних животных внутри зоны заражения.
- Перегон скота и перемещение животных между хозяйствами.
- Вывоз туш погибших животных, не прошедших вакцинацию от бешенства минимум за 179 дней до предполагаемого срока перевозки.
Дополнительно введены ограничения для проведения массовых мероприятий, связанных с выставкой и продажей животных, а также отлов диких животных.
Все указанные меры будут действовать до полного устранения признаков болезни и прохождения комплекса необходимых дезинфицирующих процедур. Ограничительный режим снимается спустя 60 суток после подтверждения смерти последнего заражённого животного и завершения вакцинации всего поголовья восприимчивых животных.