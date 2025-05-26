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В Куркинском районе ввели карантин по бешенству животных
Фото из архива Myslo.

В Куркинском районе ввели карантин по бешенству животных

Ограничения снимут через 60 дней после гибели последнего инфицированного животного.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подписал постановление о введение карантина по бешенству в деревне Пашково, дом 15 в Куркинском районе, а также в радиусе 1 км от границ эпизоотического очага, включая деревню Донские Озерки. 

В зоне эпидемиологического очага запрещены следующие действия:

  • Лечение больных животных, чувствительных к инфекции.
  • Посещение местности посторонними людьми, исключая персонал, осуществляющий уход за животными, сотрудников ветслужб и медицинских работников, участвующих в ликвидации очага, а также местных жителей.
  • Перемещение домашних животных внутри зоны заражения.
  • Перегон скота и перемещение животных между хозяйствами.
  • Вывоз туш погибших животных, не прошедших вакцинацию от бешенства минимум за 179 дней до предполагаемого срока перевозки. 

Дополнительно введены ограничения для проведения массовых мероприятий, связанных с выставкой и продажей животных, а также отлов диких животных. 

Все указанные меры будут действовать до полного устранения признаков болезни и прохождения комплекса необходимых дезинфицирующих процедур. Ограничительный режим снимается спустя 60 суток после подтверждения смерти последнего заражённого животного и завершения вакцинации всего поголовья восприимчивых животных.

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