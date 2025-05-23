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В Тульской области заключенному пытались передать телефон внутри контейнера с плавленым сыром
Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

В Тульской области заключенному пытались передать телефон внутри контейнера с плавленым сыром

Запрещенную находку обнаружили сотрудники колонии в Донском.

Сотрудники исправительной колонии № 5 УФСИН России по Тульской области получили оперативную информацию, что одному из заключенных передадут запрещенные предметы.

В ходе досмотра посылки осужденного Б. был обнаружен и изъят мобильный телефон, спрятанный внутри контейнера с плавленым сыром.

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По данному факту оперативный отдел учреждения проводит служебную проверку.

Как сообщает пресс-служба ведомства, несмотря на разнообразные и изощренные способы, которыми пытаются скрыть запрещенные предметы и вещества нарушители, сотрудники УФСИН России продолжают успешно выполнять свои задачи по обеспечению безопасности и порядка в режиме учреждений.

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