В Тульской области заключенному пытались передать телефон внутри контейнера с плавленым сыром

Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области.

Сотрудники исправительной колонии № 5 УФСИН России по Тульской области получили оперативную информацию, что одному из заключенных передадут запрещенные предметы.

В ходе досмотра посылки осужденного Б. был обнаружен и изъят мобильный телефон, спрятанный внутри контейнера с плавленым сыром.

По данному факту оперативный отдел учреждения проводит служебную проверку.

Как сообщает пресс-служба ведомства, несмотря на разнообразные и изощренные способы, которыми пытаются скрыть запрещенные предметы и вещества нарушители, сотрудники УФСИН России продолжают успешно выполнять свои задачи по обеспечению безопасности и порядка в режиме учреждений.