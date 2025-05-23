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Туляк предложил снять фильм про олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина

Туляк предложил снять фильм про олимпийского чемпиона Вячеслава Веденина

О легенде мирового спорта фильмов еще не было.

Тульский активист Дмитрий Овчинников предложил снять фильм про легенду лыжного спорта Вячеслава Веденина. Напомним, Вячеслав Петрович — туляк, заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по лыжным гонкам (1972), четырехкратный чемпион мира и чемпион СССР.

— Почему забыли? Вышел целый ряд отечественных художественных фильмов про наш спорт: «Легенда № 17», «Движение вверх», «Лед», «Тренер», «Белый снег», «Стрельцов», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Чемпион мира», «Мистер Нокаут», «На острие», «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Роднина», «Федя. Народный футболист», «Финал»… Они разного качества. Но я не об этом.

Очень волнует, почему до сих пор не создан художественный фильм про олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Вячеслава Петровича Веденина? И даже никто хотя бы просто авторитетно не подсказал создателям таких фильмов эту идею. Очень жаль! Ведь биография Вячеслава Петровича — целая легенда в мировом спорте, — написал активист на своей странице в соцсети «ВКонтакте.

Туляк надеется, что эта идея откликнется в нужных кругах.

Кто такой Вячеслав Веденин, можно прочитать в нашей статье по ссылке.

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