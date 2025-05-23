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Аферисты заставили педагога из Тульской области записать интимные видео, а затем слили их в сеть
Фото: телеграм-канал Baza

Аферисты заставили педагога из Тульской области записать интимные видео, а затем слили их в сеть

Из-за мошенников молодой человек потерял уже две работы и дважды отчислился из университетов.

Мошенники заставили молодого учителя записать видео с самоудовлетворением прямо в школьном кабинете. Как пишет телеграм-канал Baza, всё произошло в одной из школ Тульской области.

В родительских чатах неизвестные распространили видеоролик с учителем английского языка, который занимался онанизмом прямо на рабочем месте. Молодой человек сразу же написал заявление об уходе по собственному желанию и отчислился из университета, где быстро узнали о разразившемся скандале.

Через некоторое время молодой педагог попытался начать всё с чистого листа – устроился в другую школу, снова поступил в вуз. Но история повторилась – неприличные видео снова попали к родителям учеников, коллегам и преподавателям.

По данным Baza, молодой учитель мог стать жертвой мошенников – на одном из видео парень называет свои персональные данные и держит в руках паспорт. Предположительно, аферисты нашли на учителя компромат и вымогали деньги, а когда он не смог заплатить – шантажом вынудили записать непотребные ролики и слили их в сеть.

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