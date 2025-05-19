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В Чернском районе фура насмерть снесла двух рабочих: суд огласил приговор
Фото из телеграм-канала «Автохамы и ДТП.Тула».

В Чернском районе фура насмерть снесла двух рабочих: суд огласил приговор

Виновный водитель получил 4 года колонии.

Гособвинитель прокуратуры Чернского района поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего водителя фуры Shacman

Трагедия случилась 13 сентября 2024 года на 274-м км дороги М-2 «Крым» (недалеко от поворота на Подгорный). Фура сбила трех дорожных рабочих.

36-летний пострадавший и его 38-летний коллега скончались. Еще одного 52-летнего рабочего с травмами госпитализировали. 

Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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