В Чернском районе фура насмерть снесла двух рабочих: суд огласил приговор

Фото из телеграм-канала «Автохамы и ДТП.Тула».

Гособвинитель прокуратуры Чернского района поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего водителя фуры Shacman.

Трагедия случилась 13 сентября 2024 года на 274-м км дороги М-2 «Крым» (недалеко от поворота на Подгорный). Фура сбила трех дорожных рабочих.



36-летний пострадавший и его 38-летний коллега скончались. Еще одного 52-летнего рабочего с травмами госпитализировали.

Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.