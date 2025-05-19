Смертельное ДТП с семью погибшими в Калмыкии: за рулем фуры был водитель из Тульской области

Фото МВД Калмыкии.

В Калмыкии сотрудники полиции работают на месте аварии пассажирского микроавтобуса Volkswagen и грузовика FAW под управлением 51-летнего жителя Тульской области.

Страшная авария случилась сегодня ночью, 19 мая, на 1211-м км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань», на территории Юстинского района.

В результате столкновения на месте ДТП погибли семь человек, 11 — с различными травмами госпитализированы.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа полиции, экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. По факту аварии возбуждено уголовное дело.