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Смертельное ДТП с семью погибшими в Калмыкии: за рулем фуры был водитель из Тульской области
Фото МВД Калмыкии.

Смертельное ДТП с семью погибшими в Калмыкии: за рулем фуры был водитель из Тульской области

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В Калмыкии сотрудники полиции работают на месте аварии пассажирского микроавтобуса Volkswagen и грузовика FAW под управлением 51-летнего жителя Тульской области. 

Страшная авария случилась сегодня ночью, 19 мая, на 1211-м км ФАД Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань», на территории Юстинского района. 

В результате столкновения на месте ДТП погибли семь человек, 11 — с различными травмами госпитализированы. 

На месте ДТП работают сотрудники полиции, следственно-оперативная группа полиции, экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. По факту аварии возбуждено уголовное дело. 

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