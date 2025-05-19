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21 мая Тулу ждут масштабные отключения воды
Фото Дмитрия Дзюбина.

21 мая Тулу ждут масштабные отключения воды

Это связано с ремонтно-профилактическими работами на Медвенско–Осетровском водозаборе – его будут готовить к зиме.

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что 21 мая с 8.00 до 24.00 будет прекращена подача холодного водоснабжения по следующим адресам:

В Пролетарском районе г. Тула, мкр-н Водный, дер. Ивановка, ул. Кирова, ул. Калинина, ул. Пролетарская, ул. Степанова, ул. Декабристов, ул. Марата, ул. Плеханова, ул. Гармонная, ул. Ложевая, ул. Епифанская, ул. Серова, ул. Каракозова, 2-й проезд Металлургов, ул. Металлургов, 85, 87, 106, 108, ул. Замочная, ул. Чапаева, ул. Приупская.

В Центральном районе: ул. Кауля, ул. Оборонная, ул. Староникитская, ул. Ак. Павлова, 34-г, ул. Новомосковская, ул. М. Смирнова, ул. Пирогова, ул. Каминского, ул. Тургеневская, ул. Пушкинская, ул. Советская, ул. Рязанская, ЖК «Суворовский», ЖК «Левобережный», ЖК «Времена года», Юго-Восточный микрорайон, пос. Менделеевский, пос. Басово-Прудный, пос. Старо-Басово, Скуратовские поселки.

Пониженное давление холодного водоснабжения по следующим адресам: ул. Советская, ул. Лейтейзена, Красноармейский проспект, ул. Ф. Смирнова, ул. Сойфера, ул. Мосина, ул. Ленина, ул. Революции, ул. Фрунзе, ул. Демонстрации, ул. Свободы, ЖК «Дворянский».

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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сегодня, в 11:10 0
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