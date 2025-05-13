Обвиняемые в поджоге BMW в Новомосковске отказались давать в суде показания

12 мая в Новомосковском районном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении подозреваемых в организации и поджоге машин 1 октября 2024 года на ул. Дружбы.
На скамье подсудимых трое: 62-летний москвич Геннадий — непосредственный поджигатель авто, 33-летняя жительница Москвы Яна, которая привезла поджигателя на место преступления, и 44-летний Алексей Т., заказавший порчу чужого имущества. В деле фигурирует и четвертый участник, заключивший соглашение со следствием, — 40-летний житель Смоленской области по имени Кирилл. Роль последнего заключалась в поиске исполнителей.
Кирилл рассказал в суде, что в августе 2024 года к нему обратился Алексей с просьбой помочь найти тех, кто сожжет BMW X6 его знакомой, якобы задолжавшей ему деньги.
— Мы с ним давно знакомы как коллеги по строительной сфере, много лет работали вместе. Алексей в прошлом мне много помогал по работе. Поэтому я чувствовал себя обязанным ему и не смог отказать в просьбе, — пояснил Кирилл. — Спустя месяц ко мне с вопросом о работе приехала Яна. Попросила в долг 160 тысяч рублей. Я ей дал денег. На тот момент никакой другой работы не было, и я в шутку сказал, что есть только работа — машины за деньги поджигать. Она заинтересовалась. Я ей объяснил, что нужно сжечь машину женщины, которая не хочет отдавать долг. Договорились, что исполнение обойдется в 250 тыс. рублей.
Впоследствии, по словам Кирилла, Яна самостоятельно нашла подельника. Ночью 1 октября она сообщила, что машина сожжена.
В суде Яна отказалась давать показания. Из материалов уголовного дела известно, что она обратилась с предложением к бывшему сожителю своей подруги Геннадию. Он согласился за 100 тысяч рублей поджечь BMW.
Вечером 30 сентября она забрала Геннадия из дома на своей машине, и они оба направились в Новомосковск: координаты, где был припаркован белый BMW X6, ей переслал в Telegram от Алексея Кирилл. Приехав на улицу Дружбы, Яна высадила Геннадия и отъехала. Он облил бензином автомобиль и поджег.
Геннадий в суде также отказался от дачи показаний.
От BMW огонь перекинулся на соседние Volkswagen Polo и Nissan Qashqai. Огонь уничтожил три автомобиля.
По версии следствия, причиной поджога стал тот факт, что одна строительная компания, являющаяся субподрядчиком работ, производимых в рамках госконтрактов, не получила от другой деньги. Руководитель первой Алексей Т. решил отомстить за это директору второй компании — Анне Закуреновой — и нанял исполнителей для поджога.
Версия потерпевшей стороны иная: Анна Закуренова, владелица BMW X6, заявляет, что ее компания работала подрядчиком и осталась без денег после постройки многоквартирного дома в Ясногорске. После того как она начала требовать оплату выполненных работ, из ее офиса пропали компьютеры и документы на строительные объекты. Позже они были обнаружены и изъяты полицией в офисе бывших «коллег». По ее словам, ей неоднократно поступали угрозы от Алексея, в которых в том числе говорилось и о поджоге автомобиля.
Слова Анны об угрозах в суде подтвердил ее брат Андрей Копаев. Он также заявил, что получал аналогичные угрозы от Алексея, поскольку машиной сестры он также периодически пользовался. В ту ночь, когда BMW сгорела, она была припаркована именно у дома Андрея. Около двух часов ночи он услышал громкий хлопок и увидел в окно, что горят машины. К тому моменту пожарных уже вызвали соседи с первого этажа.
Обвиняемый в организации преступления Алексей Т. в суде также отказался говорить. Были оглашены его показания, данные на предварительном следствии. Но и там мужчина был немногословен, однако сообщал, что действительно обращался к Кириллу с просьбой о поджоге авто. А еще — о том, что готов возместить ущерб.
Вину Алексей признал частично, заявив, что своей просьбой о поджоге машины не организовал случившееся, а лишь «совершил подстрекательство». И добавил, что о преступлении узнал из СМИ.
Рассмотрение уголовного дела будет продолжено.