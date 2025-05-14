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Тульские самбистки успешно выступили на Всероссийском турнире

Тульские самбистки успешно выступили на Всероссийском турнире

Поздравляем землячек!

С 12 по 14 мая в Нововоронеже состоялся Всероссийский турнир по самбо «Родина-Мать». За победу боролись 200 спортсменок из 18 регионов страны.

Тульскую область на соревнованиях представили воспитанницы СШ «Металлург»:

  • Маргарита Новикова — 1-е место (2009–2011 гг. р.),
  • Софья Данилова — 1-е место (2011–2013 гг. р.),
  • Виктория Новикова — 3-е место (2011–2013 гг. р.).

Софья Данилова так же завоевала путевку на первенство России по самбо, которое пройдет в июне этого года в городе Кстово.

Спортсменок подготовили Юлия Мунич и Павел Проничев.

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