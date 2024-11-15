Заказной поджог? Владелица сгоревшего в Новомосковске BMW рассказала свою версию событий

Поджог автомобилей

На прошлой неделе Новомосковский районный суд взял под стражу подозреваемых в уничтожении и повреждении имущества путем поджога. Инцидент произошел 1 октября 2024 года в Новомосковске. Около двух часов ночи на улице Дружбы вспыхнули три автомобиля: сначала загорелся BMW X6, а затем Volkswagen Polo и Nissan Qashqai.

Следователи полиции возбудили уголовное дело. Через некоторое время по подозрению в причастности к произошедшему были задержаны Яна Б. и Геннадий К. 2 ноября суд заключил обоих под стражу на два месяца.

По данным следствия, «обвиняемые вступили между собой в сговор, направленный на уничтожение автомобиля BMW путем поджога».

Роль Яны заключалась в доставке Геннадия к месту совершения преступления. Мужчина же должен был раздобыть горюче-смазочный материал, облить им машину и поджечь.



После полуночи 1 октября на машине Яны они приехали к дому потерпевшей в Новомосковске. Геннадий облил BMW бензином и чиркнул спичкой. Убедившись, что машина загорелась, Геннадий и Яна скрылись с места преступления.

Огонь с BMW X6 перекинулся на припаркованный рядом Volkswagen Polo, принадлежащий УФНС России по Тульской области, а затем — на Nissan Qashqai. К моменту прибытия пожарных автомобили уже полностью были объяты огнем.

В результате Nissan сильно обгорел, в BMW и Volkswagen сгорели полностью.

«Я не знаю этих людей»

По версии следствия, мотивом преступления стало «желание отомстить знакомой» — Анне Закуреновой, владелице BMW. Однако сама Анна заявляет, что вовсе не знакома ни с Яной, ни с Геннадием. По ее версии, задержанные мужчина и женщина — исполнители заказа.

Анна Закуренова — Все, что я знаю о них, так это то, что Яне 33 года, зарегистрирована в Смоленске, а Геннадий вроде как прописан в Луганске. Я с ними никогда не была знакома. До этого случая мне поступали устные угрозы. Мне прямым текстом говорили, что сожгут мою машину. И ее сожгли. Но никаких подробностей не знаю — следователь заявляет, что все это тайна следствия. Очную ставку с подозреваемыми тоже не проводят, говорят, что в этом нет необходимости.

Анна предполагает, что угрозы возникли не на пустом месте.

Строительство домов

До 2022 года Анна Закуренова была коммерческим директором одной из строительных компаний, работавших в Тульской области в рамках госконтрактов, — ООО «ИнтекоСтройСервис». Учредителем являлся ее брат Андрей Копаев. Компания оказывала широкий спектр услуг в сфере строительства: ремонт муниципальных зданий — больниц и проч., перекладка коммунальных сетей, строительство многоквартирных домов для расселения, возведение различных объектов, например спортивных. Так, ими построен крытый тренировочный манеж с футбольным полем в Привокзальном районе Тулы.

— Последний наш контракт — мы возводили дом в Ясногорском районе для переселения из ветхого и аварийного жилья. На этом объекте мы были генподрядчиком застройщика ООО СЗ «Инвестстрой».

Дом введен в эксплуатацию в 2022 году, люди получили ключи, а вот мы деньги за работу — 121 млн рублей — не получили. Муниципалитет переводил деньги по госконтракту нашему заказчику — ООО СЗ «Инвестстрой», а тот должен был расплатиться с нами.

«ИнтекоСтройСервис» оказался на грани банкротства. Из-за этого с нами разорвали все госконтракты — больницы, манежи и прочее мы уже не можем достраивать. Нашу работу по контрактам продолжило ООО «Строймеханизация».

Мы требовали перевода положенных денег. Но нам заявляли, что средств нет.

Однако на этом все не закончилось. 31 октября 2022 года сотрудники ООО «Строймеханизация» заявились на территорию нашего склада и офис на ул. 1-я Транспортная, 13 в Новомосковске. После этого у нас пропала оргтехника, исполнительная и финансовая документация — на детский сад в поселке Заокском, тренировочный манеж на Косой Горе, жилой дом в Ясногорском районе, ремонт двух больниц в Туле. Бумаги подтверждали закупку и доставку материалов (товарные и транспортные накладные), стройматериалы, бытовки…

Позже часть пропавшего имущества была обнаружена в офисе компании «Строймеханизация» на ул. Маяковской, 25.

— Тем не менее по состоянию на 8 ноября часть похищенного не найдена: ноутбук, принтер и примерно 60% исполнительной и финансовой документации компании «ИнтекоСтройСервис».

Также кто-то уничтожил сервер, на котором эта документация хранилась в электронном виде. Общий ущерб вместе с неоплаченными нам контрактами составил порядка 300 млн рублей.

При этом уголовного дела по факту хищения нашего имущества тогда не было возбуждено. Я неоднократно обращалась в полицию с заявлением о привлечении руководства «Строймеханизации» к ответственности, но повода для возбуждения уголовного дела всё не находилось: вопросы пропажи имущества нам предлагали решать в гражданско-правовом поле.

В пояснении полиции руководитель «Строймеханизации» заявил, что поводом для прибытия сотрудников его компании в наш офис стало отсутствие отопления в том помещении, которое они у нас арендовали.

Анна получила несколько отказных. Но все же спустя 2 года по факту пропажи стройматериалов и оргтехники из офиса дело все-таки возбудили.

Именно после этого, по словам Анны, она и начала получать угрозы о поджоге автомобиля.

В полиции Myslo сообщили, что расследование обоих эпизодов преступлений на данный момент продолжается.

По информации Myslo, подозреваемый в организации поджога автомобиля — гендиректор одной из строительных компаний Алексей Т. — задержан. «Оперативники работают», — сообщили изданию.

В пятницу, 15 ноября, Алексея доставили в Новомосковский районный суд для избрания меры пресечения. В данный момент идет судебное заседание.