Причиной двух пожаров в расселенном историческом доме на Демидовской могли стать поджоги

Здание было построено в XVIII веке и является объектом культурного наследия.

25 апреля в доме № 11 на ул. Демидовской вновь произошел серьезный пожар — второй за две недели. Сотрудники МЧС еще работают на месте.

10 апреля в здании случился первый пожар, а сегодня, 25 апреля, второй, еще более мощный.

Как стало известно Myslo, материалы по первому возгоранию сотрудники МЧС передали на рассмотрение в полицию. Обычно это делается в том случае, если есть признаки поджога.

По словам источника, знакомого с ситуацией, второй пожар также может оказаться поджогом. Myslo запросил комментарий в УМВД по Тульской области.

Если речь действительно идет об умышленном поджоге, стоит задуматься, кому выгодно уничтожить историческое здание. Однако, по статистике, такие дела раскрываются редко. Будем надеяться, что тульская полиция найдет виновных.

Дом рядом с Николо-Зарецким храмом и Тульским музеем оружия признан объектом культурного наследия «Жилой дом К. К. Гольтякова (П. Красильникова)».

Усадьба построена в XVIII веке и принадлежал тульским оружейникам Красильникову и Гольтякову. В советское время там находились коммуналки. В 2024 году оставшихся жильцов дома расселили.