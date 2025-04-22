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Птицефабрика «Тульская» передала военному госпиталю медицинское оборудование

Птицефабрика «Тульская» передала военному госпиталю медицинское оборудование

Передача очередной партии гуманитарной помощи состоялась 22 апреля.

Помощь участникам СВО — это зов души позаботиться о тех, кто бережет мирное небо над нашими головами. Такого мнения придерживается руководство птицефабрики «Тульская».

Марина Ткаченко

— В истории нашей страны были разные сложные ситуации, и никогда гражданское население и бизнес не оставались в стороне. Поэтому мы считаем своим долгом помогать тем, кто находится в зоне СВО, — именно они позволяют нам работать и наращивать производство, а нашим семьям — спать спокойно, — считает гендиректор предприятия Марина Ткаченко.

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Желая исполнить свой долг, предприятие предложило помощь военному госпиталю, расположенному в Туле.

— Мы обсудили идею оказания помощи на совете директоров. Она была, конечно же, поддержана. После этого пришли и спросили: «Чем вам помочь?» В прошлом году поставили необходимые медикаменты. В этом — медицинское оборудование.

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Передача его состоялась 22 апреля. Начальник филиала № 1 ФГКУ «1586 Военно-клинической госпиталь» Минобороны РФ Николай Романюк подчеркнул важность такого сотрудничества:

Николай Романюк

— Для полноценного обследования и лечения больных нужно регулярно обновлять оборудование. За помощь в этом большое спасибо птицефабрике «Тульская». Поставленное сегодня оборудование позволит более качественно оказывать медицинскую помощь нашим пациентам.

Новое оборудование позволит проверять зрение, тестировать состояние сердечно-сосудистой системы, проводить эндоскопическую диагностику, исследовать кровь и пр. 

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Марина Ткаченко подчеркнула, что на этом сотрудничество с госпиталем не завершается. Пока новое оборудование вводится в работу, руководство птицефабрики изучает новые заявки на оказание помощи медучреждению.

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вчера, в 09:55
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