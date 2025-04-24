В Туле подсудимый пытался пронести в суд пять патронов

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

В Ленинский районный суд прибыл мужчина в качестве подсудимого по уголовному делу. Осуществляя пропускной режим, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов предупредил мужчину об ответственности за пронос опасных предметов. В ответ гражданин сообщил, что таковых при себе не имеет.

— Однако судебный пристав произвел осмотр ручной клади посетителя, в ходе которого обнаружил пять патронов травматического действия, — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

На нарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ.

