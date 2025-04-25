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Полиция проводит проверку по факту пожара в историческом доме на Демидовской
Фото МЧС Тульской области.

Полиция проводит проверку по факту пожара в историческом доме на Демидовской

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— В отделе полиции «Зареченский» УМВД России по городу Туле по данному факту проводится процессуальная проверка. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в ответ на запрос Myslo в УМВД по Тульской области.

Ранее Myslo сообщал, что в доме № 11 по ул. Демидовской второй раз за две недели случился пожар. Дом расселен и является объектом культурного наследия. 

Первый пожар в здании произошел 10 апреля, второй, более мощный — 25 апреля.

Как стало известно Myslo, материалы по первому возгоранию сотрудники МЧС передали на рассмотрение в полицию. Обычно это делается в том случае, если есть признаки поджога. 

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