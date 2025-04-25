Прокуратура заставила подрядчика вернуть 386 тысяч рублей за плохо убранные кладбища в Белеве

Фото из архива Myslo.

Прокуратура Белёвского района провела проверку соблюдения закона о погребении и похоронном деле.

Выяснилось, что местные власти полностью рассчитались с индивидуальным предпринимателем за выполненный заказ по вырубке сухих и опасных деревьев на городских кладбищах Белёва. Фактически же очистка территорий и вывоз древесных отходов на кладбищах «Троицкое» и «Петро-Павловское» выполнены не были.

Прокуратура внесла главе администрации представление. По итогам рассмотрения претензий предприниматель добровольно вернул в местный бюджет излишне полученные 386,6 тысячи рублей.