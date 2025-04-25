С 25 апреля в историческом центре Тулы запрещены самокаты: список улиц, где покататься не получится

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

При въезде в запрещенные зоны самокат остановится сам.

Сегодня начало действовать постановление главы администрации Тулы Ильи Беспалова о запрете самокатов в историческом центре.

Городские власти заранее обсудили вопрос с кикшеринговыми компаниями, в результате в мобильные приложения по аренде самокатов внесены зоны запрета эксплуатации СИМ в центре Тулы.

При въезде в эти зоны электросамокат должен принудительно остановиться, дальнейшее движение будет невозможно.

Ограничения действуют с 25 апреля.

В зону запрета вошли:

территория кремля,

Кремлевский сад,

ул. Металлистов,

Казанская набережная,

площадь Ленина.

Также по инициативе Ильи Беспалова приняты меры по ограничению скоростного режима до 15 км/ч на следующих участках улично-дорожной сети и городских пространствах:

пр. Ленина, на участке от ул. Первомайской до ул. Советской;

ул. Советская;

территории парков;

ул. Октябрьская, от ул. Луначарского до ул. Пузакова;

ул. Ложевая;

ул. Кирова, от ул. Ложевой до ул. Хворостухина;

ул. Металлургов, от ул. Чаплыгина до Театрального переулка;

ул. Первомайская.

На остальных участках операторами кикшеринговых компаний в настоящее время введен новый скоростной лимит — 20 км/ч.