С 25 апреля в историческом центре Тулы запрещены самокаты: список улиц, где покататься не получится

Сегодня начало действовать постановление главы администрации Тулы Ильи Беспалова о запрете самокатов в историческом центре.
Городские власти заранее обсудили вопрос с кикшеринговыми компаниями, в результате в мобильные приложения по аренде самокатов внесены зоны запрета эксплуатации СИМ в центре Тулы.
При въезде в эти зоны электросамокат должен принудительно остановиться, дальнейшее движение будет невозможно.
Ограничения действуют с 25 апреля.
В зону запрета вошли:
- территория кремля,
- Кремлевский сад,
- ул. Металлистов,
- Казанская набережная,
- площадь Ленина.
Также по инициативе Ильи Беспалова приняты меры по ограничению скоростного режима до 15 км/ч на следующих участках улично-дорожной сети и городских пространствах:
- пр. Ленина, на участке от ул. Первомайской до ул. Советской;
- ул. Советская;
- территории парков;
- ул. Октябрьская, от ул. Луначарского до ул. Пузакова;
- ул. Ложевая;
- ул. Кирова, от ул. Ложевой до ул. Хворостухина;
- ул. Металлургов, от ул. Чаплыгина до Театрального переулка;
- ул. Первомайская.
На остальных участках операторами кикшеринговых компаний в настоящее время введен новый скоростной лимит — 20 км/ч.