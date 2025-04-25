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С 25 апреля в историческом центре Тулы запрещены самокаты: список улиц, где покататься не получится
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

С 25 апреля в историческом центре Тулы запрещены самокаты: список улиц, где покататься не получится

При въезде в запрещенные зоны самокат остановится сам.

Сегодня начало действовать постановление главы администрации Тулы Ильи Беспалова о запрете самокатов в историческом центре. 

Городские власти заранее обсудили вопрос с кикшеринговыми компаниями, в результате в мобильные приложения по аренде самокатов внесены зоны запрета эксплуатации СИМ в центре Тулы.

При въезде в эти зоны электросамокат должен принудительно остановиться, дальнейшее движение будет невозможно.

Ограничения действуют с 25 апреля. 

В зону запрета вошли:

  • территория кремля,
  • Кремлевский сад,
  • ул. Металлистов,
  • Казанская набережная,
  • площадь Ленина.

Также по инициативе Ильи Беспалова приняты меры по ограничению скоростного режима до 15 км/ч на следующих участках улично-дорожной сети и городских пространствах:

  • пр. Ленина, на участке от ул. Первомайской до ул. Советской; 
  • ул. Советская;
  • территории парков;
  • ул. Октябрьская, от ул. Луначарского до ул. Пузакова;
  • ул. Ложевая;
  • ул. Кирова, от ул. Ложевой до ул. Хворостухина;
  • ул. Металлургов, от ул. Чаплыгина до Театрального переулка;
  • ул. Первомайская.

На остальных участках операторами кикшеринговых компаний в настоящее время введен новый скоростной лимит — 20 км/ч.

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Автор:
Фотограф:
вчера, в 12:07 +12
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