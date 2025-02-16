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В Туле возле Левобережного женщина провалилась под лед и погибла

В Туле возле Левобережного женщина провалилась под лед и погибла

По данным МЧС, женщина пыталась спасти свою собаку.

Трагедия произошла на Упе вблизи Уютного проезда в микрорайоне Левобережный в Туле. Женщина 34 лет гуляла с собакой,которая выбежала на лёд и провалилась. Хозяйка пыталась спасти питомца, но провалилась вслед за животными и погибла.

МЧС России напоминает:

  • не выходи на тонкий лёд;
  • при отдыхе у водоёмов будь предельно внимательным и осторожным, не оставляй без присмотра детей и животных;
  • помни, что лёд всегда тоньше на водоемах с сильным течением;
  • стал очевидцем происшествия - незамедлительно звони в экстренные службы по номеру телефона 112 или 101.

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Автор:
вчера, в 16:56 +6
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