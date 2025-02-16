В Туле возле Левобережного женщина провалилась под лед и погибла

Трагедия произошла на Упе вблизи Уютного проезда в микрорайоне Левобережный в Туле. Женщина 34 лет гуляла с собакой,которая выбежала на лёд и провалилась. Хозяйка пыталась спасти питомца, но провалилась вслед за животными и погибла.
МЧС России напоминает:
- не выходи на тонкий лёд;
- при отдыхе у водоёмов будь предельно внимательным и осторожным, не оставляй без присмотра детей и животных;
- помни, что лёд всегда тоньше на водоемах с сильным течением;
- стал очевидцем происшествия - незамедлительно звони в экстренные службы по номеру телефона 112 или 101.