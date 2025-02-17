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За выходные на дорогах Тульской области поймали 26 пьяных водителей
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

За выходные на дорогах Тульской области поймали 26 пьяных водителей

Автомобилистов предупреждают об ответственности.

За минувшую пятницу и выходные дни, с 14 по 16 февраля, сотрудники Госавтоинспекции задержали 26 нетрезвых водителей. Из них 8 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
 
Кроме того, в отношении трех водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. 
 
Госавтоинспекция региона напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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Автор:
вчера, в 12:38 0
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