За выходные на дорогах Тульской области поймали 26 пьяных водителей

Кроме того, в отношении трех водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция региона напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.