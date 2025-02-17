Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.
За выходные на дорогах Тульской области поймали 26 пьяных водителей
Автомобилистов предупреждают об ответственности.
За минувшую пятницу и выходные дни, с 14 по 16 февраля, сотрудники Госавтоинспекции задержали 26 нетрезвых водителей. Из них 8 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Кроме того, в отношении трех водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.
Госавтоинспекция региона напоминает о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления на срок от полутора до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.
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