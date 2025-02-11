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14-летняя школьница упала в техподполье недостроенной больницы в Черни
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

14-летняя школьница упала в техподполье недостроенной больницы в Черни

Один из начальников отдела министерства имущественных и земельных отношений пойдет под суд.

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению должностного лица в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней. 

ЧП случилось в Черни на ул. Свободной еще 24 сентября 2023 года, когда группа подростков беспрепятственно прошла на незаконсервированный недострой. Доступ в недостроенный лечебный корпус Плавской ЦРБ имени Гагарина был свободным. Ребята поднялись на 4-й этаж больницы. 14-летняя девушка, оступившись, упала в помещение технического этажа. Она получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. 

Начальника отдела департамента регионального МИЗО будут судить за халатность. Чиновник был осведомлен о техническом состоянии объекта незавершенного строительства, но халатно отнесся к исполнению должностных обязанностей и не принял меры по исключению доступа туда посторонних.

Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу. Оно будет направлено в Плавский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.

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Фотограф:
сегодня, в 10:32 +1
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