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В «Спаре» на Одоевском шоссе вор стащил у продавца сумку и подложил обратно уже пустой

В «Спаре» на Одоевском шоссе вор стащил у продавца сумку и подложил обратно уже пустой

Добычей злоумышленника стала 21 тысяча рублей. Сам вор попал на видео и был задержан.

30-летняя продавец обратилась в дежурную часть полиции. Она рассказала, что оставила сумку около торгового киоска, расположенного в «Спаре» на Одоевском шоссе. И оттуда чудесным образом пропала 21 тысяча рублей.

Патрульные посмотрели записи с камер и увидели, что сделал злодей. Он подошел к торговому киоску, где увидел на стуле дамскую сумочку, взял ее и вышел. Вскоре он вернул сумку на место, но денег там уже не было.

41-летний мужчина был задержан. По нашей информации, он уже был судим, правда, за неуплату алиментов своим детям. Теперь прибавится судимость за кражу.

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Следователи отдела полиции «Привокзальный» возбудили уголовное дело о краже. Фигуранта отпустили под подписку о невыезде.

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