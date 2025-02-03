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Изнасиловал, зарезал и сжег: в Туле раскрыто жестокое убийство женщины, чей труп нашли на Мызе 27 лет назад
Стоп-кадр из видео СК РФ по Тульской области.

Изнасиловал, зарезал и сжег: в Туле раскрыто жестокое убийство женщины, чей труп нашли на Мызе 27 лет назад

Фигурант обнаружился в колонии: он отбывал наказание за другое преступление.

Тульский СК и УМВД сообщили о возобновлении расследования по делу об убийстве женщины, совершенном в конце 90-х.

Скелетированные останки тулячки обнаружили местные жители 3 сентября 1998 года неподалеку от деревни Мыза под Тулой (тогда — Ленинский район). Согласно выводам экспертов, 28-летняя женщина была убита. Дело возбудили, но установить достоверно причастных лиц тогда не удалось. 

— В 2024 году за раскрытие данного преступления взялись криминалисты и следователи СК, а также оперативные сотрудники уголовного розыска тульского УМВД. Тщательно изучили материалы дела, подробно допросили всех свидетелей и установили новые обстоятельства, позволившие выйти на след туляка, причастного к совершению преступления, — сообщила пресс-служба СК.

По версии следствия, потерпевшая распивала спиртные напитки с двумя знакомыми в квартире на улице Макаренко в Туле.

Один из мужчин совершил в отношении женщины насильственные действия сексуального характера.

Потом, испугавшись, что она его выдаст, ударил ее ножом в область шеи. Пострадавшая умерла на месте. 

После этого, желая скрыть совершенные преступления, мужчина вместе с другом завернул тело жертвы в ткань, положил в багажник автомобиля и вывез в лес к деревне Мыза. Там сбросили ее в овраг и сожгли. Останки погибшей позже нашли прохожие. 

— Удалось установить новых свидетелей и очевидцев преступления, изобличены ложные версии и опровергнуты ранее полученные показания. Таким образом, появились основания подозревать в убийстве одного из ранее задержанных мужчин, — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. — В настоящее время он отбывает наказание за другое совершенное преступление в одном из исправительных учреждений УФСИН России по Тульской области. С ним проводятся следственные действия.

51-летнему туляку Роману М. следователи уже предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера. 

Ведется сбор доказательств по делу, расследование продолжается. 

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