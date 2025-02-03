Тульские приставы приостановили преследование больше 7 тысяч участников СВО

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По новому закону мера работает с 1 декабря 2024 года.

Более 7 тысяч судебных решений о взыскании долгов приостановлены в отношении людей, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Напомним, ранее Президент Владимир Путин подписал закон об основаниях для приостановки исполнительного производства для мобилизованных граждан или участников боевых действий, в эти основания не входит выплата алиментов.

В 2024 году в Тульской области привлекли к уголовной ответственности 811 человек за долги, большинство из которых — за неуплату алиментов. Также было возбуждено около 5600 дел за административные правонарушения.

Кроме того, удалось найти более 600 должников, из которых 425 не платили алименты.