«Боюсь, что он снова придет»: чудом выжившая жертва рецидивиста не верит, что его посадили на 8 лет

Фото Дмитрия Дзюбина.

За первое убийство ее бывший сел в колонию на 9 лет, но уже через два года вернулся. И ее жизнь превратилась в ад.

Недавно Тульская облпрокуратура распространила довольно традиционный пресс-релиз. Такие каждый день пачками публикуют судебные и правоохранительные органы.

«51-летний туляк признан виновным в покушении на убийство. 9 октября 2024 года ранее не судимый житель Тулы встретил бывшую сожительницу возле ее дома и на почве ревности нанес ей 8 ударов ножом в живот и грудную клетку.

Довести преступное намерение на убийство до конца злоумышленник не смог, поскольку 49-летняя потерпевшая оказала сопротивление, смогла вырваться. Услышав крики о помощи, ее сын выбежал из дома и отвез женщину в больницу, где ей была вовремя оказана квалифицированная помощь. Суд приговорил подсудимого к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима».

Пострадавшая Елена выжила лишь чудом. Она обратилась в редакцию Myslo, чтобы рассказать свою историю.

Семья и общий сын

Елена и Геворг прожили вместе много лет. Официально отношения не оформляли, посчитав, что штамп в паспорте — не самая важная вещь в семейных отношениях. Два года разницы в возрасте; он обрусевший армянин, она коренная тулячка. Оба холосты, у нее есть взрослый сын от первого брака. Без свидетельства о браке они считали себя полноценной семьей. Сначала жили в общежитии, потом взяли в ипотеку небольшой дом на окраине одного из Скуратовских поселков, родился общий сын Мишка.

— В жизни всякое бывает, вот и между нами в какой-то момент кошка пробежала, мы расстались, — рассказывает Елена, правой рукой согревая безжизненные пальцы левой кисти. Ее рука по локоть в гипсе и бинтах — последствия того самого октябрьского нападения. Нож перебил сухожилия и нервы, рука не двигается. И будет ли работать, пока неизвестно: женщине делают операцию за операцией, чтобы спасти руку, и конца и края не видно.

— Видите, там, в пресс-релизе написано «на почве ревности»? Вот! Откуда эта ревность взялась, я не знаю, кто-то что-то напел Геворгу, — говорит Елена. — Так или иначе, всё, что внутри нашей семьи, — наше личное дело. Но людям ведь не объяснишь! По характеру Геворг горячий всегда был, вспыльчивый, национальность сказывается. Мы расстались с ним лет пять назад.

И потом он совершил свое первое убийство.

«Против ареста не возражаю»

1 октября 2021 года пожилая жительница поселка Восточного в Скуратово пришла к своему сыну Олегу Н. Она беспокоилась: сын жил один, но вот уже несколько дней не отвечал на телефонные звонки. Мать нашла изрезанное в клочья тело сына в бане. Впоследствии эксперты насчитали на его теле 38 ножевых.

Виновного нашли быстро — им оказался Геворг Григорян.

На допросе он признался, что именно Олег Н. дал ему почву для ревности — рассказал, что его с Еленой ждет совместное счастливое будущее. Елена всё отрицала, но Геворг не верил.

27 сентября 2021 года он пришел домой к Олегу для разговора. Тот пил, Геворг, по его словам сохранял трезвость. Когда вышли покурить к бане, Геворг достал нож и изрешетил оппонента. Переоделся в чистое и покинул место преступления. Дома пил, сел за руль, попал в ДТП, разбив машину, а потом попался полиции.

Когда его закрывали в СИЗО, ни у него, ни у его адвоката возражений не было.

Уже на суде он отказался от дачи показаний, но раскаялся и вину признал.

23 марта 2023 года Геворгу Григоряну вынесли приговор — 9 лет строгого режима, время содержания под стражей на следствии зачли в срок.

«Открывай, это я!»

31 января 2024 года Елена с сыновьями была дома, когда во дворе залаяли собаки. Женщина пошла открывать и сразу узнала голос визитера.

— У меня сердце похолодело. За воротами стоял Геворг. Но как это может быть? Ему ведь дали 9 лет! — вспоминает Елена. — Оказалось, он освободился намного раньше положенного, так как заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и провел полгода «за ленточкой». И уже вернулся!

По словам Елены, Геворг начал угрожать с порога, требовал отдать ему сына. Но рук не распускал.

— Он звонил, много раз приходил, я очень боялась. Полицию вызывать было бессмысленно, их ответы сводились к старой горькой шутке: «Когда убьют, тогда и приходите». Может быть, они действительно ограничены рамками полномочий, может быть, это банальное равнодушие. Но я уверена в одном: если человек за такое жестокое преступление, по сути, не понес почти никакого наказания (даже судимость снята!), он от безнаказанности может сделать что угодно.

Вскоре ситуация стала вроде бы утихать, Елена не препятствовала Геворгу в общении с сыном, он периодически его забирал погулять и пообщаться. Обратно в дом она мужчину не пустила, да он и не просил.

— Мне показалось, что и у нас немного всё стихло, — говорит Елена. — И однажды — это было в конце мая прошлого года — Геворг рассказал, что ищет водителя для поездки за партией запчастей в другой город. После убийства он попал в пьяное ДТП, лишился прав и машины. Я предложила свои услуги: у меня есть автомобиль, обещанное вознаграждение за поездку меня устроило.

Предложила взять с собой сына, но он отказал. Мне бы тогда, дуре, насторожиться, но внутренний голос молчал.

Когда отъехали от Тулы на значительное расстояние, Геворг попросил меня сесть за руль — «немного покататься в поле, а то давно за баранкой не сидел». Еще один сигнал! Но я почему-то разрешила. Геворг направил машину с трассы к пруду, остановился, вышел, сказав, что в туалет. Когда вернулся на водительское сиденье, долго сидел, будто выжидал чего-то или настраивался. И вдруг — ударил в шею электрошокером.

…Когда женщина очнулась, он уже сидел на ней сверху и душил.

Елена не могла говорить и кричать, только хрипло повторяла имя младшего сынишки: «Миша… Миша ждет».

Геворг ослабил хватку, Елена вырвалась и побежала. Он догнал ее возле трассы. По дороге мчали машины, и он не решался что-то сделать. А она звонила по мобильнику старшему сыну и завуалированно просила о помощи.

— Тогда у него ничего не получилось, но я знала, чувствовала, что он вернется снова, чтобы убить меня, — говорит Елена.

Позже она узнала, что Геворг уехал в Пятигорск. В июле он появился снова и до самой осени не давал нормально жить. Приходил, стучал в ворота, подкарауливал…

«Бежать было некуда»

— 9 октября 2024 года рано утром я вышла гулять с собаками. Обычно я отвязываю их, открываю с пульта ворота, и псы бегут за забор. Напротив моего дома через тропинку всегда была компостная куча, туда и мусор, бывало, выбрасывали. Я увидела, что неподалеку стоит мой сосед, отставной военный. Мы поздоровались, и он показал мне на кучу — там вроде бы лежал человек. Сначала мы подумали, что это соседские алкаши — с ними такое бывает. Сосед подошел с одной стороны, я с другой. Внезапно человек откинул капюшон, и я поняла, что это Геворг.

И вот он уже несется за мной с ножом в руке. Я ничего не успела сделать, и бежать мне было некуда: мой дом стоит на краю деревни, дальше — поле. Там у меня точно не было бы шансов, и я помчалась в проулок.

Когда Геворг начал бить ножом, Елена лишь могла заслоняться левой рукой. Но несколько ударов все же попали в грудь и тело.

Всего на теле женщины зафиксировали 8 ножевых ран.

Нападавшего спугнул тот самый сосед. Елена до сих пор не верит, что Геворг был один. Его явно поджидала машина за углом — настолько быстро он исчез. Женщина помнит, как зажала раны изрезанной рукой, как прибежала домой, начала терять сознание.

В больницу ее отвез старший сын. Врачи сказали: «Вовремя». Промедление могло свести на нет шансы Елены выжить. Но она выжила. Как потом отметят в приговоре суда: «Довести преступление до конца ему не удалось по независящим от него обстоятельствам».

На днях над Григоряном состоялся суд. За покушение на убийство его приговорили к 8 годам лишения свободы.

— Но как я могу быть уверена, что через год он не появится снова у моего дома? Я знаю, что уже в ходе следствия он опять просился воевать. Хочет избежать полноценного наказания. Я против!