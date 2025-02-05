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В Дубовке Узловского района начнется реконструкция сетей водоснабжения

В Дубовке Узловского района начнется реконструкция сетей водоснабжения

Министр ЖКХ Тульской области рассказал, почему долгое время сетями никто не занимался.

Аварийные ситуации в пос. Дубовка Узловского района долго случаются достаточно часто. Причина – в длительном бесхозяйственном отношении к ним.

– Сети водоснабжения в Узловском районе долгое были в конкурсной массе после банкротства предприятия. В связи с этим у администрации района не было возможности вкладывать бюджетные средства в их модернизацию. При этом конкурсный управляющий не предпринимал никаких мер для поддержания их и ремонта. После того, как они перешли в муниципальную собственность, мы планомерно выделяем средства. В Узловой создан МУП, обслуживающий сети. Приобретен экскаватор, машины для аварийных выездов. На 2025 год достаточно серьезные суммы и мероприятия запланированы. Многие проблемы удалось решить в 2024 году – скважины многие отремонтировали, и с напором воды в центральной части Узловой многие проблемы решили. Но для полного ощущения эффекта необходимо достаточно длительная работа в течение нескольких лет.

В Дубовке в 2025 году также будет проводиться замена ветхих сетей.

– К сожалению, единоразово эту проблему решить нельзя, поэтому планомерно движемся в этом направлении. В частности, будут отремонтированы два водозабора, по окончании работ на них установят новое оборудование. Также будет ремонтироваться наиболее загруженные и изношенные сетей, которые обеспечивают водой наибольшее количество потребителей. Опыт показывает, чтобы почувствовать эффект, надо их планомерно реализовывать на протяжении 3 – 5 лет.

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Событие
водаремонт
Место
Тульская областьДубовкаУзловский район
 

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