В Туле стажер магазина, укравший четыре смартфона, отделался штрафом в 350 тысяч рублей

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Во время инвентаризации в одном из магазинов Тулы сотрудники обнаружили вскрытые упаковки от гаджетов без содержимого. Руководство обратилось в полицию. В результате расследования выяснилось, что кражу совершил 20-летний стажёр магазина.

Воспользовавшись отсутствием камер видеонаблюдения на складе, он изъял четыре дорогих смартфона из упаковок, затем вернул пустые коробки на место и продал устройства. Суд признал его виновным в краже и назначил уголовное наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Опасаясь ужесточения наказания, должник полностью погасил сумму штрафа.