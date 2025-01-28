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В Туле мужчина из ревности пытался убить бывшую сожительницу: суд вынес приговор
Скрин из видео прокуратуры Тульской области.

В Туле мужчина из ревности пытался убить бывшую сожительницу: суд вынес приговор

Сын услышал крики матери и успел вовремя отвезти ее в больницу.

Житель Тулы осужден за покушение на убийство. Государственный обвинитель прокуратуры Центрального района представил в суде обвинение против 51-летнего жителя города. Мужчина был признан виновным в покушении на убийство. 

В ходе судебного процесса прокурор предоставил доказательства того, что 9 октября 2024 года обвиняемый, встретив свою бывшую сожительницу у её дома, на почве ревности нанёс ей восемь ножевых ранений в область живота и грудной клетки. Однако довести преступление до конца ему не удалось благодаря активному сопротивлению женщины.

Она сумела освободиться от нападающего, убежала домой и позвала на помощь своего сына. Сын услышал крики матери, быстро отреагировал и доставил её в больницу, где ей своевременно была оказана необходимая медицинская помощь.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Автор:
сегодня, в 11:13 +3
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