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Житель Суворова сломал подруге челюсть и облил кипятком
Фото Артема Жильцова.

Житель Суворова сломал подруге челюсть и облил кипятком

Суд отправил его в колонию строго режима.

В Суворове мировой суд рассмотрел уголовное дело Е. Ерофеева, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью (ч.1 ст.112 УК РФ).

Днем 23 мая 2024 года Ерофеев с подругой находились в гостях у знакомого. Приятным вечер был не долго. Подсудимый поссорился с женщиной и кулаком ударил ее в челюсть, затем взял с газовой плиты чайник с кипятком и вылил ей на голову. В результате у женщины перелом нижней челюсти и ожоги головы и шеи, что имеют медицинские критерии средней тяжести вреда здоровью. 

Суд признал Ерофеева виновным и отправил на 1 год и 3 месяца в исправительную колонию строгого режима, а также на три 3 года запретил садиться за руль. Подсудимый взят под стражу в зале суда. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Место
ТулаТульская область
 

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