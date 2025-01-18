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В Богородицке дворняга покусала ребёнка

В Богородицке дворняга покусала ребёнка

Прокуратура начала проверку по данному факту.

Бездомная собака напала на 7-летнюю девочку возле магазина на улице Комсомольской в Богородицке. Случившееся зафиксировала камера видеонаблюдения.

«Целая стая собак обитает у заброшенного дома по Комсомольской, 75, рядом с мусоркой. Бирки всем вешают, популяция увеличивается», — рассказали местные жители в социальных сетях.

Богородицкая межрайонная прокуратура на основании видеозаписи, размещенной в социальной сети, организовала проверку.

«Девочке 2017 года рождения оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время организована проверка исполнения уполномоченными органами и организациями законодательства, регламентирующего порядок отлова, содержания безнадзорных животных. В ходе проверки также будут проконтролированы мероприятия по отлову безнадзорного животного. В целях защиты прав неопределенного круга лиц будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства. 

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Событие
собака покусала ребенка
Место
Тульская областьБогородицк

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