В 2024 году выставки и экспозиции третьей музейной столицы посетили 3,4 млн человек

В атриуме Тульского кремля состоялось расширенное заседание коллегии и общественного совета по культуре, где подвели итоги в сфере культуры в 2024 году.

Министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что в 2024 году выполнены задачи нацпроекта «Культура».

Так, в рамках федерального проекта «Культурная среда»:

открыты Веневский краеведческий музей и 2 модельные библиотеки (в Суворовском районе и Новомосковске),

капитально отремонтированы 4 сельских дома культуры (в Ефремове, Новомосковске, Узловском и Ясногорском районах), детская школа искусств в Суворове,

оснащены современным оборудованием 14 региональных и муниципальных музеев и Тульский академический театр драмы.

Кроме того, в рамках программы «Местный дом культуры» отремонтированы 18 ДК в 12 муниципалитетах, а благодаря госпрограмме «Развитие культуры и туризма Тульской области» модернизированы библиотека в Донском, детская музыкальная школа в Ефремове, приобретено оборудование для Дворца культуры машиностроителей в Узловой и межпоселенческого дома культуры в Теплом, начат капремонт Арсеньевского центра культуры, досуга и кино.

По поручению губернатора Дмитрия Миляева в рамках программы «Наш район» открыт первый модульный Дом культуры в Белевском районе. В 2025 году будут созданы еще 12 ДК, а к 2030 году — более 60.

Особое внимание — сельским учреждениям культуры и их работникам. В 2024 году господдержку получили 11 сотрудников и 12 учреждений.

Растет активность учащихся детских школ искусств и колледжей в творческих проектах: 21 из них стали лауреатами конкурса «Молодые дарования России». Четыре студента удостоены федеральных стипендий и грантов.

Благодаря федеральному проекту «Цифровая культура» создаются мультимедиа-гиды по экспозициям музеев, внедряются актуальные информационные инструменты.

Музеи третьей музейной столицы России посетили 3,4 млн человек. Состоялось 1383 выставочных проекта, ключевым из которых стала выставка «Тула. Шедевры. Музеи России» в Фонде искусств. На ней были представлены более 300 подлинных предметов из фондов 12 федеральных музеев. В музее оружия работала экспозиция «Защитники южных рубежей». Тульский филиал ГИМа представил 6 крупных выставочных проектов. Музей-заповедник В. Д. Поленова в честь 180-летия художника провел масштабную выставку «Человек света», на которой были представлены 76 его полотен из 12 российских музеев.

Крупнейшими музейными событиями стали фестивали «Толстой» в музее-усадьбе «Ясная Поляна» и годовщина Куликовской битвы в музее-заповеднике «Куликово Поле». Их посетили порядка 70 тысяч человек.

Тульская областная филармония представила 863 концерта в Туле и на гастролях. Их посетили более 425 тысяч человек. На постановках театров региона побывали порядка 330 тысяч зрителей.

Творческие коллективы региона получили более 2 тысяч наград.

Туляки обращались в библиотеки почти 7 млн раз.

По итогам 2024 года Тульская область входит в пятерку регионов в ЦФО и десятку в России по числу выданных «Пушкинских карт».

Тульское музейное объединение признано лучшим региональным музеем.

Более 12 тысяч туляков — волонтёры культуры и гостеприимства. За год их стало на 2,5 тысячи больше. С помощью добровольцев организовано более 1500 мероприятий, том числе и знаковые проекты – «Музейное лето» и «Музейная зима», насчитывающие более 250 событий.

Впервые в 2024 году прошли «ДаргоФест», «Глинка-Гала», «Алексин Щедрина», Первый Открытый Российский фестиваль «Кино и Музыка», «Движение по вертикали», Дни армейской культуры, а также тематические мероприятия Года семьи — выставка «Русская свадьба. Традиции и обряды», «Семья. Вечные ценности».

12 проектов Тульской области победили в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.

По словам министра, интеграция культуры и туризма в одном ведомстве послужит импульсом дальнейшего развития обеих отраслей.

«Президент России Владимир Путин объявил 2025-й год Годом защитника Отечества. Учреждения культуры должны найти новые формы просветительских мероприятий по патриотическому направлению, которые будут интересны жителям и гостям нашего региона, в том числе, в первую очередь, молодежи», — сказала Татьяна Рыбкина.